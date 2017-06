Australia, la polizia apre un contest per ribattezzare le nuove reclute a quattro zampe

Buffi, impacciati, morbidi, giocherelloni ma destinati a un futuro da agenti di sicurezza e poliziotti anti-droga. E' questa la sorte alla quale sono stati chiamati sette cuccioli di sei settimane arruolati dalla polizia di Queensland, in Australia. Due maschi e cinque femminine che dopo l'addestramento indosseranno divisa e stellette. La presentazione via web delle nuove reclute ha avuto un grande successo e per dare loro un nome è stato aperto anche un contest online. In una settimana migliaia i suggerimenti arrivati: tra questi si sceglierà quello più fantasioso. L'unico requisito era che i nomi iniziassero per "G".