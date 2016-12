Cosmetici, da oggi vietati i test su animali

foto Ansa Correlati Cosmetici: stop ai test su animali

L'undici marzo è la data di stop definitivo ai cosmetici testati sugli animali e alla loro commercializzazione in Europa. E', infatti, entrato in vigore il bando totale Ue dei test sugli animali per i prodotti di bellezza. Nessun cambiamento, invece, per le norme che riguardano i test sugli animali in materia di farmaci, cibi o prodotti chimici, che restano quelle attualmente in vigore.

"Un sogno diventato realtà" - Michela Vittoria Brambilla ha commentato: "E' un passo avanti di importanza storica, che corona decenni di battaglie animaliste. Trent'anni fa, quando fondai la sezione provinciale della Lega Antivisezionista Lombarda, fermare i test sugli animali per i cosmetici era solo un sogno. Oggi, almeno nell'Ue, diventa una realtà".



Brambilla ha continuato: "Segno che la sensibilità sociale muta e progredisce, che l'empatia, alla lunga, la vince sull'indifferenza e sull'avidità umana".



Intenzione di Brambilla è sensibilizzare contro la sperimentazione su animali anche in ambito farmaceutico: "Ai cittadini le lobby farmaceutiche propongono la grossolana e falsa alternativa “salvare l'animale o salvare l'uomo".



La scienza moderna sarà sempre di più in grado di salvarli entrambi. Si tratta di prenderne atto, innanzitutto a livello europeo, puntando sulla totale revisione della direttiva 63/2010, ma anche nel nostro Parlamento”.



La norma "anti Green Hill" - Il deputato Pdl spiega: "Io ricomincerò da dove ero arrivata, cioè dal testo approvato alla Camera lo scorso anno. L'articolo impegnava il governo a tener conto, nel recepire la direttiva 63/2010, anche della norma “anti Green Hill” da me scritta, che prevede il divieto di allevare sul territorio nazionale cani, gatti e primati destinati alla sperimentazione e il divieto di eseguire esperimenti senza anestesia o analgesia. Naturalmente ho pronta anche una proposta di legge per l'abolizione tout court della vivisezione, che depositerò il primo giorno di insediamento del Parlamento".