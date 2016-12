Addio a Yoda, il cane più brutto al mondo

16:42

- Per lui essere brutto era un qualcosa di cui vantarsi, perché la bruttezza, è il caso di dirlo, era la sua arma vincente nella vita. Per lui e di certo anche per i suoi padroni. Yoda infatti aveva più volte vinto (l'ultima proprio nel 2011) il premio di 11mila euro per il "World's Ugliest Dog contest", il concorso per gli amici a quattro zampe meno belli che ogni anno avviene in California. Era uno "sputo" di incrocio, tra un Chihuahua e un nudo cinese e ora potrà vantarsi della sua bruttezza "nell'aldilà con i nonni"."Mi conforta sapere che potrà stare con mio papà e mia mamma, che tanto lo amavano. Il ricordo di Yoda vivrà per sempre in me", ha raccontato all'Huffington Post la signora Schumacher, nonché la padrona del piccolo.