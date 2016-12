Anche i delfini parlano: la prova dei ricercatori russi

Ebbeni sì: secondo una ricerca condotta in dall'università di San Pietroburgo anche i delfini parlano. Proprio come gli umani. I ricercatori nella Karadag Nature Reserve , di Feodosia (Crimea) , hanno sviluppato un microfono subacqueo con cui è possibile distinguere le diverse voci degli animali. E tramite questo strumento hanno registrato la conversazione di due delfini dal naso a bottiglia del Mar Nero , denominati Yasha e Yana . La ricerca è stata pubblicata nella rivista del Politecnico universitario di San Pietroburgo, Physics and Mathematics .

La ricercaNon è la prima volta che i ricercatori sostengono che i mammiferi sono dotati di un linguaggio avanzato e particolare, fatto di fischi e articolazioni schioccanti distinte, con cui comunicare ed esprimere rabbia, felicità o stress. Emozioni e stati d'animo insomma. Adesso, però, ne avrebbero la prova. Secondo gli scienziati che hanno analizzato la conversazione tra i due delfini, infatti, insiemi di fischi e articolazioni schioccanti formano le loro parole che, a loro volta, formano frasi. Inoltre, pare che entrambi aspettassero il loro turno per "parlare", senza interrompere l'altro.



"Sembrava una conversazione tra due umani - ha dichiarato al Telegraph lo scienziato che ha guidato la ricerca, il dottor Vyacheslav Ryabov - Ogni impulso prodotto dai delfini è diverso dall'altro. Pensiamo, dunque, che questi impulsi possano essere fonemi o parole della loro lingua". I ricercatori parlano di un linguaggio avanzato e con una modalità molto simile a quella umana, il che vorrebbe dire che i delfini sono consapevoli dell'atto linguistico.



Analizzando i dati, gli scienziati hanno identificato frasi da 4 o 5 parole, ma non ne hanno ancora compreso il significato. Secondo il dottor Ryabov, è importante che gli umani continuino a costruire gli strumenti adatti per poter interagire con i delfini.