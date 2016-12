Usa, nati 3 cuccioli di liliger

19:22 - Per la prima volta sono nati 3 cuccioli liliger, (padre leone, madre liger) in America. Gracili, piccoli e impacciati e per questo tremendamente teneri. Non riescono ancora a stare sulle quattro zampe, hanno il manto maculato e assomigliano molto ai cuccioli di gatto.



Sono un incrocio tra un leone e una liger. Quest'ultima nata a sua volta dall'incontro tra un leone e una tigre. Il trio è nato poco dopo Natale nello zoo di Oklahoma City, negli Stati Uniti, sotto gli occhi estasiati dello staff, di mamma Akara e papà Simba.



I gestori dello zoo sostengono che i tre siano i primi liliger nati negli States. Una nascita che ha stupito non solo i tanti amanti degli animali, ma anche gli studiosi. Per 30 anni infatti si è pensato che questi animali fossero sterili. Notizia smentita nel 2012 quando in Russia è nato il primo esemplare al mondo.