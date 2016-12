Usa, gattino salvato dalla rete

13:57 - Ha rischiato di non camminare più e invece, grazie alla solidarietà, Winslow tornerà alla normalità. Un dolcissimo gattino con un difetto alle gambe, grazie al web e all'amore del suo padrone, è guarito dalla sua malattia dopo aver commosso tantissime persone.

Tutto nasce da alcune foto postate sui social network che ritraevano l'amore tra l'uomo e il suo animale. Un animale "sfortunato" fisicamente. L'operazione risultava troppo costosa per Alex, ragazzo americano di soli 22 anni, che non si poteva permettere di affrontare questa spesa. Così l'idea di raccontare la storia del suo adorato Winsolw e, in pochissimo tempo, è riuscito a raccogliere oltre 6 mila dollari. Adesso il gattino finirà sotto i ferri per tornare a corre e saltare.