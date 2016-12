09:18 - Trovato mentre vagava ai bordi di una strada, Charlie era stato portato in un canile di Los Angeles. Con il pelo lungo, sporco e coperto dal naso alla coda di dolorosi frutti uncinati di piante della zona, il cagnolino rischiava di morire: il canile nel quale era stato portato, infatti, è uno di quelli con il più alto tasso di eliminazioni. Così le associazioni animaliste si sono date da fare e, per far adottare velocemente Charlie, l'hanno fatto trasformare.

E' bastata una seduta dal coiffeur e dopo una ripulita generale, una lavata, una rasata, un'acconciatura e, come tocco finale, una bandana al collo, per tramutare Charlie in un nuovo cane, più bello che mai. Tanto che, due giorni dopo, è stato adottato.