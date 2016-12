Milano, nasce la prima clinica per curare gli animali gratis

13:46 - Sarà una vera "Casa degli animali" quella che sorgerà nel quartiere di Bruzzano, a Milano. Si tratta di una clinica veterinaria pubblica, in cui gli animali domestici potranno essere curati gratis. L'annuncio è stato dato dall'amministrazione comunale, che ha approvato le linee guida del bando. Lo spazio sarà rivolto ai cittadini in difficoltà, che non possono far fronte alle spese veterinarie a causa della crisi.

La clinica sarà concessa gratuitamente ad associazioni animaliste senza scopo di lucro, attraverso un bando; in questo modo sarà valutato un progetto per consentire l'uso pubblico del luogo prescelto, in via Senigallia. Qui verranno curati gli animali di proprietà dei milanesi che non possono affrontare economicamente un'assistenza di questo tipo. Le spese di conduzione e manutenzione della clinica saranno a carico del vincitore di questo bando.