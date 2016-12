11:53 - Questo cane si rilassa un mondo nel farsi lavare nella vasca da bagno. Completamente disteso e a pancia in su, non oppone resistenza alla toeletta. La schiuma e l'acqua non gli danno alcun fastidio, anzi, dalla sua espressione soddisfatta, le amorevoli attenzioni del suo "massaggiatore" di questa "Spa canina" sembrano piacergli davvero un sacco.