15:00 - Mandrie di bisonti in fuga sulle strade che costeggiano il parco di Yellowstone. La corsa dei grossi animali è avvenuta nei giorni seguenti le scosse di terremoto che hanno fatto tremare il Wyoming. Negli Usa ora alcuni ipotizzano che i bisonti, avvertendo una prossima esplosione del vulcano Yellowstone si stiano mettendo al riparo. Torna la paura del devastante terremoto chiamato Big One.

Yellowstone è stato interessato da un'attività sismica di magnitudo 4.8 nel marzo 2014, che comunque non ha causato danni rilevanti. Le scosse di assestamento però si susseguono e alcuni automobilisti hanno avuto modo di filmare dei bisonti in fuga dalla riserva naturale. Le teorie più catastrofiche vedono in questo comportamento un possibile avvertimento che arriva dal mondo degli animali, capaci in alcuni casi di avvertire importanti cambiamenti ambientali. La paura più grande, riporta il Guardian, è quella del Big One, il possibile futuro terremoto che dovrebbe colpire gli Usa, stimato di potenza maggiore al decimo grado della scala Richter.