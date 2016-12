Cane cieco e disabile,padrone super

08:48 - Il suo cane è cieco e colpito da forti disabilità. Il suo padrone lo accudisce, lo porta a spasso, gli allevia le pene quotidiane cercando di fargli trascorrere non solo ore felici, ma soprattutto come se fosse una cane qualunque, sano e spensierato. Alcune persone ridono della sorta di carrozzina che il padrone ha costruito per Keller, o di come utilizzi il kayak per trasportarlo, non comprendendo quanto amore ci sia dietro quei gesti.