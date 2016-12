11 marzo 2014 Canada, la trasformazione del cane "spazzatura": da clochard a cucciolotto Il randagio è stato preso in custodia dalla Quebec Society for the Protection of Animal, grazie alla quale ha ripreso le sue sembianze Tweet google 0 Invia ad un amico

13:34 - A vederlo così, con tutto il pelo sporco, lungo e arruffato, non aveva proprio le sembianze del miglior amico dell'uomo. In Canada questo cane randagio sembrava spazzatura e si confondeva tra i rifiuti, fino a quando non è stato notato da un gruppo di volontari di Quebec City. Pelo tagliato, un bel bagno e il cucciolo è stato salvato dalla Quebec Society for the Protection of Animal.