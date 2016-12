Congo, il commovente saluto dello scimpanzé Wounda ai suoi "salvatori"

09:02 - Wounda è uno scimpanzé con una brutta storia alle spalle, come testimonia il suo nome, che significa "sull'orlo della morte". Trovato in cattive condizioni in Congo, dopo che i bracconieri gli avevano ucciso la madre, è stato salvato dal Jane Goodall Institute. Dopo essere stato curato, è però arrivato il momento di tornare in libertà: ed eccolo nel suo commovente saluto alla veterinaria galiziana Rebecca Atencio che lo ha seguito e riportato alla vita.