Cina, liberati sulle colline mille gatti da macello: insorgono gli animalisti

13:22 - Un camion con oltre mille gatti è stato fermato dalle autorità cinesi a Wuxi, nella provincia di Jiangsu, in Cina orientale. La polizia ha arrestato l'autista poiché non possedeva le autorizzazioni necessarie per tenere i felini, destinati alla macellazione a Guangzhou, dove sono ancora considerati delle prelibatezze. Gli agenti però non avendo una struttura dove tenere gli animali hanno deciso di lasciarli liberi nelle colline circostanti, scatenando le proteste degli animalisti.

I gatti non "sopravviveranno in libertà" abituati come sono a vivere in cattività. Molti, riferiscono i volontari, "sono già morti di fame o investiti dalle auto". Intanto 50 felini sono stati catturati e alcuni di loro sono stati dati in adozione. Per gli altri forse non ci sarà nulla da fare. Spesso purtroppo dopo il sequestro di animali domestici destinati alle tavole nei ristoranti del sud del Paese si pone infatti il problema dell'affido.