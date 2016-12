Brasile, bambino di 11 anni salva un cucciolo investito in autostrada

14:28 - Quando l'undicenne Jean Fernandes ha visto il piccolo Honey essere investito da un'auto non ci ha pensato due volte e si è lanciato in mezzo al traffico per salvarlo. Come dimostrano le immagini, mentre le auto sfrecciavano su questa strada di Itajaí, in Brasile, Jean si butta nella carreggiata e prende in braccio il cucciolo che, dopo essere stato investito da una vettura, non riusciva più a muoversi. Nonostante il pericolo corso, lieto fine per bambino e cane: Jean è uscito incolume dalla sua eroica impresa, mentre Honey curato dal veterinario si riprenderà presto.