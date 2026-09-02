Milano: Rana ancora al fianco di OnDance

“È da sei anni che ci siamo uniti alle danze di OnDance, una festa collettiva di talento, amicizia e gioia unica nel suo genere, nata da un artista altrettanto unico e generoso, l'amico Roberto Bolle. Condividiamo la stessa visione: ispirare i giovani a scoprire la propria passione, infondere fiducia nel talento, rendere le arti accessibili a tutti trasformandole in un potente strumento di incontro, condivisione, crescita personale e corale” dichiara con entusiasmo Gian Luca Rana, Amministratore Delegato di Pastificio Rana. “Rinnovare il nostro impegno al fianco di OnDance significa sostenere un’iniziativa che diffonde non solo l'universale linguaggio della danza ma anche sentimenti di generosità e bellezza, connessioni autentiche ed emozioni che lasciano un segno profondo nelle persone e nelle comunità. Portando la danza oltre i confini dei luoghi tradizionalmente ad essa dedicati, OnDance mette il talento a disposizione di tutti, coinvolgendo migliaia di persone in un’esperienza aperta, inclusiva e partecipativa. Al tempo stesso, offre ai giovani appassionati occasioni preziose per esprimersi, confrontarsi e coltivare il proprio potenziale. Credo da sempre nell’importanza di sostenere e valorizzare le nuove generazioni, offrendo loro opportunità concrete di crescita e sviluppo. Come imprenditore, considero il sostegno alla cultura e ai giovani non solo una responsabilità, ma anche un privilegio: è attraverso la bellezza, la condivisione e l’accesso alle opportunità che possiamo ispirare il cambiamento e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità.”