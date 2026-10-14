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© Ufficio stampa | Festa dell'Uva @Felsenhof 2026
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Gusto di stagione

Festa dell'uva: il magico autunno di Merano

Il profumo del mosto ed i prodotti dei masi piacciono anche ai più giovani

14 Ott 2026 - 06:30
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