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© Ufficio stampa | Roma, MIMIT, Palazzo Piacentini, foto Giovanni Formosa ©FAI
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Italia delle meraviglie

FAI: i luoghi da scoprire nelle Giornate d'Autunno

Sabato 10 e domenica 11 ottobre si esplorano le bellezze segrete del nostro Paese,  grazie all’iniziativa del Fondo Ambiente Italiano

08 Ott 2026 - 06:30
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Sono più di 700 i luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti, che aprono eccezionalmente le loro porte in occasione della 15ª edizione delle Giornate FAI d’Autunno, il grande evento che il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.