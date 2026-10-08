FAI: i luoghi da scoprire nelle Giornate d'Autunno

Sono più di 700 i luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti, che aprono eccezionalmente le loro porte in occasione della 15ª edizione delle Giornate FAI d’Autunno, il grande evento che il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.