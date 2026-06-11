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© Ufficio stampa | Foto: Gabriel Eisath
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Montagne magiche

Dolomiti: in bici per ammirare l'Enrosadira

Il magico e poetico fenomeno che colora di rosa le vette dolomitiche è al centro di un weekend in mountain-bike

11 Giu 2026 - 06:00
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Gli appassionati di mountain Bike si danno appuntamento in Val D'Ega per i Rosadira Bike Days, in programma dal 10 al 14 giugno 2026. 