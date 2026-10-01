TTG: il mondo del turismo si confronta a Rimini

NUOVO TTG STAR AWARD, CONFERMATI INNOVATION DISTRICT E HOTEL CHAINS - Tra le novità 2026 c’è il nuovo format di TTG Star Award, con 12 candidati nelle categorie Transport, Hospitality, Destination e Tour Operator e una premiazione nella Main Arena dedicata ai professionisti che stanno innovando il settore. Torna Innovation District con TTG Next Startup, dove AI, smart destination, automazione, dati, nuove esperienze e capitale umano saranno al centro di pitch, talk e incontri con operatori, destinazioni e investitori. Confermato anche Hotel Chains, con i principali gruppi alberghieri nazionali e internazionali e focus su sviluppo e trasformazione dell’hospitality. Nel 2026 i responsabili acquisti delle catene presenti a TTG potranno inoltre entrare nel contingente buyer di InOut | The Hospitality Community, rafforzando il rapporto diretto tra domanda, fornitori e industria alberghiera.