Movieland – The Hollywood Park eletto Parco dell’anno 2026

Il 2026 ha visto protagonista una delle più importanti trasformazioni nella storia recente del parco: un’intera area storica di Movieland Park è stata reinterpretata e trasformata in “Bugs Town”, un originale Far West abitato da insetti giganti. Nuove attrazioni e attrazioni reinterpretate, personaggi originali, animatronica e scenografie immersive hanno dato vita a una Land coerente e fortemente caratterizzata, pensata per ampliare l’offerta del Parco e coinvolgere un pubblico sempre più ampio, con particolare attenzione alle famiglie. Un progetto che rappresenta pienamente la filosofia di Movieland: trasformare, sorprendere e creare esperienze sempre nuove, lavorando sulla tematizzazione e sul coinvolgimento per rendere ogni visita un’esperienza da vivere e ricordare.