Movieland – The Hollywood Park eletto Parco dell’anno 2026

"Movieland -The Hollywood Park" di b(Verona) torna protagonista ai “Parksmania Awards 2026”, il prestigioso riconoscimento che celebra ogni anno le eccellenze del settore dei parchi divertimento italiani ed europei, aggiudicandosi il titolo di “Parco dell’anno”. La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 9 ottobre presso il Movieland Theatre, riunendo i protagonisti del mondo dell’amusement e celebrando le migliori realtà del settore. Il riconoscimento premia una stagione caratterizzata da importanti investimenti, nuove esperienze e una costante ricerca di originalità, con un’offerta capace di coinvolgere pubblici diversi e di rinnovarsi senza perdere l’identità che da sempre contraddistingue Movieland Park.
Il 2026 ha visto protagonista una delle più importanti trasformazioni nella storia recente del parco: un’intera area storica di Movieland Park è stata reinterpretata e trasformata in “Bugs Town”, un originale Far West abitato da insetti giganti. Nuove attrazioni e attrazioni reinterpretate, personaggi originali, animatronica e scenografie immersive hanno dato vita a una Land coerente e fortemente caratterizzata, pensata per ampliare l’offerta del Parco e coinvolgere un pubblico sempre più ampio, con particolare attenzione alle famiglie. Un progetto che rappresenta pienamente la filosofia di Movieland: trasformare, sorprendere e creare esperienze sempre nuove, lavorando sulla tematizzazione e sul coinvolgimento per rendere ogni visita un’esperienza da vivere e ricordare.
A completare la stagione, la conferma di “Sky Parade”, lo show serale estivo che, dopo il successo dello scorso anno, è tornato a emozionare il pubblico con il suo originale mix di musica, videomapping, coreografie e droni, diventando uno degli appuntamenti più attesi della giornata.
Il calendario del 2026 ha inoltre proposto una ricca programmazione di eventi stagionali, dall’American Beer Fest alle celebrazioni di Halloween fino agli appuntamenti dedicati al Natale, arricchendo l’esperienza di visita con occasioni di intrattenimento capaci di rinnovare l’atmosfera del parco nel corso dell’intera stagione.
Il titolo di “Parco dell’anno 2026” riconosce così non solo le singole novità, ma una visione complessiva: la capacità di Movieland di continuare a evolversi, conquistare nuovi visitatori e rafforzare, al tempo stesso, il rapporto con il proprio pubblico abituale.
Con questo riconoscimento, Movieland – The Hollywood Park si conferma ancora una volta tra le realtà di riferimento nel panorama dell’intrattenimento italiano, dimostrando come creatività, innovazione e attenzione all’esperienza del visitatore possano trasformarsi in una proposta capace di sorprendere stagione dopo stagione.
“Questo premio ci rende particolarmente orgogliosi perché racconta il lavoro di un intero team e la passione con cui, ogni giorno, cerchiamo di rendere Movieland Park un luogo capace di sorprendere. Bugs Town è un progetto in cui abbiamo creduto molto e vedere come è stato accolto dal pubblico è stata una delle soddisfazioni più belle di questa stagione. Essere riconfermati come Parco dell’anno ci spinge a continuare su questa strada, con la voglia di creare ancora nuove esperienze e nuove emozioni da condividere con i nostri Ospiti.” ha dichiarato Fabio Amicabile, CEO di CanevaWorld Resort