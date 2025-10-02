Logo Tgcom24
Africa

Kenya inaspettato e affascinante

Il Paese sorprende per la varietà di un territorio caratterizzato da rilievi imponenti e aria tersa

02 Ott 2025 - 05:30
4 foto

Il Paese sorprende per la varietà di un territorio caratterizzato da aria tersa e da rilievi imponenti

kenya
africa

