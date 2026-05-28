Jesolo come i Caraibi: parte la nuova estate del Parco Caribe Bay

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Sabato 30 maggio parte la nuova estate del Parco acquatico Caribe Bay, con il minigolf, grandi aree con atmosfere tropicali e show internazionali. Siamo a Jesolo, a soli 40 chilometri da Venezia, eppure nel grande parco, da quest’anno smoking free, si respirano atmosfere caraibiche da vivere con la famiglia e con gli amici. E da quest’anno, il biglietto di ingresso include anche l’accesso al Caribbean Golf, l’unico minigolf in Italia a tema caraibico, raggiungibile direttamente al pari di altre attrazioni grazie a un nuovo passaggio interno tematizzato.
SPETTACOLI DAL VIVO - Accanto al minigolf, la stagione 2026 vede protagonisti gli spettacoli dal vivo, da sempre elemento distintivo dell’offerta di Caribe Bay. Ogni giorno vanno in scena quattro produzioni artistiche originali, curate da un team creativo interno e interpretate da un cast composto da 25 performer provenienti da tutto il mondo. Dal ritmo tribale di Huracan alle prodezze di Swing Circus, fino alle performance del gruppo di acrobati kenyoti Black Warriors nello show Limbo. Da non perdere anche Mermaids a fine giornata, un avvincente mix di coreografie, mangiafuoco e tuffi, ambientato sull’iconico galeone del Parco.
LE PISCINE - Con 3.500 palme, ampie distese di sabbia bianca e scintillanti lagune di acqua cristallina, Caribe Bay offre una vera e propria immersione nell’atmosfera tropicale a una quarantina di km da Venezia, tra musica, spettacoli dal vivo, chiringuitos e, naturalmente, attrazioni adrenaliniche e divertenti. Visitato ogni anno da più di 250.000 ospiti, per il 40% stranieri, è un progetto costruito negli anni attraverso una costante attenzione alla qualità dell’accoglienza, alla cura dei dettagli e all’evoluzione dei servizi, aspetti che contribuiscono a renderlo un’eccellenza di fama internazionale.
LE ATTRAZIONI - Al centro dell’attenzione ci sono anche le 27 attrazioni che hanno reso celebre Caribe Bay: le discese sullo scivolo più alto d’Europa, Captain Spacemaker, le onde di Shark Bay, la navigazione rilassante di Roatan, il divertimento per tutti di Silver Waterfalls e l’area Pirates’ Bay dedicata ai più piccoli.
LA SICUREZZA - A Caribe Bay il benessere passa anche dall’aria che si respira. In linea con il divieto di fumo su tutto l’arenile varato dall’amministrazione comunale di Jesolo, da questa stagione il Parco è smoking-free: il divieto di fumo riguarda aree comuni, attrazioni, Arena e punti ristoro. Nel rispetto delle esigenze di tutti, anche i fumatori hanno a disposizione ampie aree attrezzate con ombrelloni e gazebo: la prima si trova nella mezzaluna di Shark Bay che conduce a Playa Paraiso, la seconda sulla spiaggia panoramica di Silver Cape.
Si rafforzano anche le misure di sicurezza, con controlli più stringenti all’ingresso sugli oggetti non consentiti o pericolosi, il cui elenco è disponibile sul sito del Parco. Una scelta che risponde a un’esigenza condivisa a livello locale e conferma l’impegno di Caribe Bay nel garantire a tutti un’esperienza sempre più serena, tranquilla e piacevole.
“Ogni stagione rappresenta un’occasione per ampliare ulteriormente l’esperienza degli ospiti: vogliamo stupirli e coinvolgerli – dichiara Luciano Pareschi, Founder e CEO di Caribe Bay – In questa direzione si inserisce il piano di investimenti da 40 milioni di euro varato due anni fa, che conferma la volontà di puntare con continuità sull’eccellenza e sull’innovazione, introducendo elementi che arricchiscono l’offerta e ne rafforzano il valore complessivo. Siamo consapevoli che le nostre scelte possono avere un impatto positivo anche sul territorio”.