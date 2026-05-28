Jesolo come i Caraibi: parte la nuova estate del Parco Caribe Bay

LE PISCINE - Con 3.500 palme, ampie distese di sabbia bianca e scintillanti lagune di acqua cristallina, Caribe Bay offre una vera e propria immersione nell’atmosfera tropicale a una quarantina di km da Venezia, tra musica, spettacoli dal vivo, chiringuitos e, naturalmente, attrazioni adrenaliniche e divertenti. Visitato ogni anno da più di 250.000 ospiti, per il 40% stranieri, è un progetto costruito negli anni attraverso una costante attenzione alla qualità dell’accoglienza, alla cura dei dettagli e all’evoluzione dei servizi, aspetti che contribuiscono a renderlo un’eccellenza di fama internazionale.