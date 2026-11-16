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Parchi divertimento

Disneyland Paris e il suo magico Natale

Con il Natale si rivela a World of Frozen tra decorazioni ispirate alla tradizione scandinava e incontri con Anna, Elsa, Olaf e Kristoff

16 Nov 2026 - 05:30
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