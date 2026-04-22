L’Inghilterra a passo lento, sul King Charles III England Coast Path

© Istockphoto | Durdle Door, Dorset
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È il tracciato costiero più lungo del mondo ed è stato da poco inaugurato dal sovrano in persona
Un cammino epico lungo 4.345 chilometri di sentiero ininterrotto, tra scogliere, castelli e natura selvaggia, con tratti adatti a ogni tipologia di camminatore: è il King Charles III England Coast Path, ovvero il Sentiero costiero dell'Inghilterra di Re Carlo III.