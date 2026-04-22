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© Istockphoto | Durdle Door, Dorset 
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Un sentiero regale

L’Inghilterra a passo lento, sul King Charles III England Coast Path

È il tracciato costiero più lungo del mondo ed è stato da poco inaugurato dal sovrano in persona

22 Apr 2026 - 06:00
12 foto

Un cammino epico lungo 4.345 chilometri di sentiero ininterrotto, tra scogliere, castelli e natura selvaggia, con tratti adatti a ogni tipologia di camminatore: è il King Charles III England Coast Path, ovvero il Sentiero costiero dell'Inghilterra di Re Carlo III. 

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