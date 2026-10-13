Avvento in Croazia: 7 itinerari che anticipano la magia del Natale

© ufficio stampa | Avvento a Opatija by Vasja Pinzovski
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Quando arriva l’inverno la Croazia cambia volto e rivela un fascino sorprendente: città vestite di luci, atmosfere natalizie, terme in cui farsi coccolare, paesaggi innevati e mare incantato. È la Croazia delle feste, del benessere e delle passeggiate senza fretta. Dalla magia dell’Avvento a Zagabria al calore delle sorgenti termali dello Zagorje, fino alle pittoresche località affacciate sul Mar Adriatico, l’inverno croato diventa un viaggio tra cultura, tradizioni, relax e benessere. E tra feste, profumi della tradizione, strade animate e una calda tisana tra le mani, la Croazia d’inverno sa davvero scaldare il cuore.
Zagabria, una magica location per le feste natalizie - La capitale croata è uno dei centri più belli del Paese, e a Natale si veste a festa, a cominciare dal famoso mercatino di Natale, collocato nella centralissima piazza Trg bana Jelačića. Dalla storica Città Alta alla vivace Città Bassa, ogni angolo regala l’atmosfera perfetta per vivere la magia natalizia. Il modo migliore per scoprirla è perdersi tra le vie del centro, fermarsi davanti alle bancarelle e lasciarsi conquistare dall’atmosfera magica della festa. Per gli amanti del cibo, le specialità natalizie da scoprire sono le fritule (frittelle dolci tipiche) o gli štrukli (a base di pasta fine ripiena di formaggio fresco) offerte dai numerosi banchetti. Da acquistare anche qualche souvenir colorato e di artigianato locale, da regalare agli amici o alla famiglia, o semplicemente da conservare come ricordo. Il mercatino dell’Avvento si svolge dal 28 novembre al 7 gennaio 2027 e accoglie visitatori provenienti da tutto il mondo. Tra gli altri luoghi da non perdere: il Parco Zrinjevac con i suoi 220 platani illuminati e la suggestiva musica natalizia e il Parco di Ghiaccio nella celebre Piazza Re Tomislav, dove pattinare tra musica, gastronomia ed eventi. Per maggiori informazioni: https://www.adventzagreb.hr/it/.
Le calde sorgenti termali dello Zagorje - Per chi desidera abbinare alla visita della capitale qualche giorno di relax e benessere, lo Zagorje è una tappa ideale. In questa regione, a poca distanza da Zagabria, il paesaggio cambia e lascia spazio a un dolce paesaggio collinare, punteggiato da castelli medievali e residenze nobiliari, testimonianze di un passato in cui la regione era legata alle grandi famiglie aristocratiche della Croazia, piccoli borghi e scenari rurali. Tra piscine termali, saune, trattamenti e momenti di relax, lo Zagorje è la tappa perfetta per combinare la scoperta del territorio con una pausa rigenerante. Un’esperienza ideale per alternare cultura e divertimento a momenti di assoluto benessere. Per maggiori informazioni: https://visitzagorje.hr/it/.
Opatija: dalla Magia sul Ghiaccio a pochi passi dal mare alla casa di Babbo Natale - E per chi, invece, sogna il mare anche d’inverno, la Riviera di Opatija regala un’esperienza tutta da vivere, con il suo lungomare di 12 km, con i suoi percorsi a ridosso del mare, tra baie e giardini affacciati sulla costa: qui si incontra uno dei simboli più iconici della città di Opatija, la famosa statua in bronzo La Ragazza con il gabbiano, dove fare sosta per un iconico scatto fotografico. Durante le festività natalizie Opatija propone un calendario di iniziative dedicate a grandi e piccoli. Il cuore dell’Avvento, dal 27 novembre 2026 al 7 gennaio 2027, è la Magia sul Ghiaccio, con una pista di pattinaggio a pochi passi dal mare. Ovunque si passeggi, lo spirito delle feste si respira nell’aria. Nei parchi, giganteschi Schiaccianoci accolgono i visitatori e, tra casette di legno illuminate, renne e pupazzi di neve, si diffondono le voci dei cori natalizi. E per i più piccoli, il Monte Učka diventa la casa di Babbo Natale, arricchendo il programma di iniziative pensate per le famiglie. E dopo il mare, arriva il momento di dedicarsi al benessere scegliendo tra hotel e centri spa che propongono piscine, saune, massaggi e trattamenti dedicati al relax. Per maggiori informazioni: https://www.visitopatija.com/it/lavvento-a-opatija.
A Rovigno il Natale sul mare - Anche l’Istria, con la sua atmosfera accogliente e i panorami mozzafiato, invita a vivere la magia del Natale. A Rovigno, dal 29 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 le numerose calli lastricate in pietra e le piazzette vengono illuminate dalle decorazioni natalizie, offrendo un’atmosfera raccolta e romantica. Dalla suggestiva navigazione a bordo della tradizionale batana a cui è dedicato l’Ecomuseo per la tutela della barca istriana, fino ai laboratori creativi e agli spettacoli per bambini, la città si veste di festa con eventi per tutti i gusti. Tra delizie enogastronomiche locali e musica dal vivo, ogni momento diventa un’occasione per scoprire l’anima più autentica dell’Istria. Per maggiori informazioni: https://www.rovinjadvent.com/it.
Zara, tra tradizioni, gusto e sport - Dal 24 novembre al 2 gennaio 2027 la storica città dalmata si trasforma in una fiaba incantata con un programma pensato per tutte le età: concerti dal vivo e musica che risuona tra le piazze storiche, regalando serate di festa e allegria. Dalle tradizionali casette dei mercatini di Natale ricche di prodotti artigianali e proposte enogastronomiche invernali fino a concerti, laboratori per famiglie e spettacoli teatrali. E per gli amanti dello sport, domenica 27 dicembre si terrà la Zadar Christmas Run, la corsa di 5 km tra le vie del centro. L’evento unisce sport, atmosfera natalizia e beneficenza. Per maggiori informazioni: https://zadar.travel/it/eventi/zadar-christmas-market-2027.
L’ospitalità calorosa della Slavonia è a Osijek - La Slavonia sa come incantare! Il cuore dei festeggiamenti batte nella splendida cittadella barocca di Tvrđa a Osijek, che durante le feste si trasforma in una fiaba a cielo aperto. Il suo Tram di Natale è una vera attrazione locale, tutto illuminato, per un viaggio da fiaba tra canti e sorrisi. L’atmosfera barocca con le casette in legno decorate, le piste di pattinaggio sul ghiaccio e i concerti dal vivo animano le piazze dove non mancano i prodotti artigianali, dolci tradizionali e i rinomati vini della regione. Per i più coraggiosi l’anno si chiude con il tradizionale tuffo di fine anno nel fiume Drava, seguito da grandi festeggiamenti in piazza per salutare il nuovo anno! Per maggiori informazioni: https://www.tzosijek.hr.
Il fascino barocco di Varaždin - Nel cuore della Croazia centrale, dal 27 novembre al 6 gennaio 2027 la storica città di Varaždin si trasforma in un incantevole villaggio natalizio dove il romanticismo delle luci incontra il calore delle tradizioni più autentiche. Il punto di partenza è la vivace piazza Korzo, dove la magia prende vita tra concerti dal vivo e spettacoli all’aperto. I più piccoli rimarranno a bocca aperta nella Città magica di Babbo Natale, ricca di attrazioni uniche come il magico volo di Rudolph e tantissimi laboratori creativi dove realizzare biscotti, decorazioni in ceramica, gioielli e creazioni in legno. E per chi ama il divertimento, la Magia del Ghiaccio offre una spettacolare pista di pattinaggio all’aperto, mentre la grande ruota panoramica regala una vista mozzafiato sui tetti storici e illuminati della città. Immancabili i sapori della tradizione: le caratteristiche casette offrono profumati biscotti speziati e bevande calde. Per maggiori informazioni: https://www.adventuvarazdinu.com.