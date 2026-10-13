Avvento in Croazia: 7 itinerari che anticipano la magia del Natale

Opatija: dalla Magia sul Ghiaccio a pochi passi dal mare alla casa di Babbo Natale - E per chi, invece, sogna il mare anche d’inverno, la Riviera di Opatija regala un’esperienza tutta da vivere, con il suo lungomare di 12 km, con i suoi percorsi a ridosso del mare, tra baie e giardini affacciati sulla costa: qui si incontra uno dei simboli più iconici della città di Opatija, la famosa statua in bronzo La Ragazza con il gabbiano, dove fare sosta per un iconico scatto fotografico. Durante le festività natalizie Opatija propone un calendario di iniziative dedicate a grandi e piccoli. Il cuore dell’Avvento, dal 27 novembre 2026 al 7 gennaio 2027, è la Magia sul Ghiaccio, con una pista di pattinaggio a pochi passi dal mare. Ovunque si passeggi, lo spirito delle feste si respira nell’aria. Nei parchi, giganteschi Schiaccianoci accolgono i visitatori e, tra casette di legno illuminate, renne e pupazzi di neve, si diffondono le voci dei cori natalizi. E per i più piccoli, il Monte Učka diventa la casa di Babbo Natale, arricchendo il programma di iniziative pensate per le famiglie. E dopo il mare, arriva il momento di dedicarsi al benessere scegliendo tra hotel e centri spa che propongono piscine, saune, massaggi e trattamenti dedicati al relax. Per maggiori informazioni: https://www.visitopatija.com/it/lavvento-a-opatija.