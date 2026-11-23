© Ufficio stampa | Šibenik
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Qualità, autenticità e destagionalizzazione sono le strategie al centro dell’offerta turistica della Croazia per il 2027: le priorità che guideranno lo sviluppo dell’offerta sono turismo premium, itinerari multi-destinazione che vanno oltre il mare, esperienze legate alle identità e peculiarità dei territori (Local Host), opportunità di viaggio tutto l’anno e crescita sostenibile. Per gli operatori turistici si aprono nuove prospettive di collaborazione e sviluppo, con la possibilità di ampliare la programmazione, diversificare i prodotti e proporre itinerari innovativi, valorizzando la costa, le isole e l’entroterra.
TURISMO IN CROAZIA: I NUMERI DEL 2026 - La Croazia registra un andamento positivo del settore turistico nei primi dieci mesi del 2026, con 21.294.000 arrivi, in aumento dell’1,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e 108.911.000 pernottamenti (+1%). L’Italia si conferma tra i primi dieci mercati esteri per il turismo croato, con 950.800 arrivi (+4%) e 3.948.000 pernottamenti (+3%). “Un risultato che testimonia la solidità del rapporto tra i due Paesi e le potenzialità di un ulteriore sviluppo della collaborazione con il trade italiano”, dichiara Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia. “A livello territoriale, tra le regioni costiere si distinguono l’Istria, che registra un incremento dei pernottamenti del 10%, e il Quarnaro (+3%). Segno positivo anche per la Croazia continentale, con le regioni di Zagabria (+2%), Krapina-Zagorje (+6%), Varaždin (+17%), Karlovac (+6%) e Međimurje (+5%). I dati evidenziano una crescita che interessa diverse aree del Paese e confermano l’interesse per un’offerta turistica articolata, che affianca alle tradizionali destinazioni costiere le proposte culturali, naturalistiche ed esperienziali dell’entroterra croato”, conclude Viviana Vukelić.
UNA COMUNICAZIONE SEMPRE PIÙ ESPERIENZIALE - La campagna promozionale “Croatia, I hear it’s beautiful” (Croazia, ho sentito dire che è meravigliosa) promossa dall’Ente Nazionale Croato per il Turismo e interpretata dal celebre attore John Malkovich, di origini croate, contribuisce a rafforzare il posizionamento della Croazia come destinazione turistica attrattiva, autentica e riconoscibile a livello internazionale. Il video accompagna il pubblico alla scoperta di diverse località del Paese, mettendone in risalto la ricchezza paesaggistica e la varietà dell’offerta turistica. La campagna si arricchisce con un sequel che vede John Malkovich affiancato dal famoso calciatore croato Luka Modrić per raccontare il fascino e l’autenticità della Croazia, tra paesaggi suggestivi, città ricche di storia, cultura e un’offerta turistica di straordinaria varietà.
EVENTI TOP 2027: UN CALENDARIO DI APPUNTAMENTI - La Croazia punta su un calendario di eventi internazionali per il 2027 per rafforzare l’attrattività della destinazione durante tutto l’anno e destagionalizzare i flussi turistici. In programma manifestazioni sportive, culturali, musicali ed enogastronomiche. Tra gli eventi in programma nei primi mesi dell’anno figurano il Carnevale di Fiume (Rijeka), il Festival delle luci di Zagabria e la Festa di San Biagio a Dubrovnik, oltre al Campionato europeo femminile di futsal a Osijek e agli appuntamenti di Parenzo (Poreč), Città europea dello Sport 2027. La primavera e l’inizio dell’estate porteranno in primo piano gli appuntamenti sportivi e musicali. Tra i principali eventi sono attesi il WRC Croatia Rally, il Sea Star Festival, InMusic Festival e il Dalmatia Boat Show di Trogir. Il calendario comprende inoltre la E1 Series a Dubrovnik, l’annuncio del Gran Premio di Croazia e quello della Guida Michelin.
L’estate e il periodo della raccolta saranno animati da manifestazioni di grande richiamo, tra cui ULTRA festival, la celebrazione dell’Alka di Sinj, patrimonio UNESCO, la Neretva Boat Marathon e la CRO Race. A questi si aggiungono l’assegnazione degli ARWC 2027, gli annunci dei premi LP e CNT e gli appuntamenti legati alla vendemmia e alla raccolta delle olive, così come il concorso Flos Olei. L’autunno e l’Avvento offriranno ulteriori occasioni per visitare la Croazia con gli eventi sportivi IRONMAN 70.3 e ISTRIA300 a Poreč, la Giornata della Cravatta e i suggestivi mercatini natalizi.
ANTEPRIMA DEGLI EVENTI PRINCIPALI 2027 :
WINE OS: 15 - 16.01.2027, OSIJEK (SLAVONIA) - Nel cuore della Croazia orientale, Osijek ospita WineOS, una delle principali fiere enologiche ed enogastronomiche del Paese. Appuntamento imperdibile per produttori, appassionati e intenditori, tra vini d’eccellenza, degustazioni, sapori autentici e tradizioni del territorio.
CARNEVALE DI RIJEKA: DAL 17.01.2027, RIJEKA (FIUME) - Mentre tutti vivono l’anno con quattro stagioni, Rijeka ha creato la propria quinta stagione, il Carnevale. L’appuntamento più atteso è la Grande Sfilata Internazionale, in programma domenica 7 febbraio, quando le strade di Rijeka si animeranno di maschere, colori, musica e creatività.
FESTA DI SAN BIAGIO: 03.02.2027, DUBROVNIK - La Festa del patrono di Dubrovnik, è la celebrazione più importante per la città e i suoi abitanti. Il momento più solenne è la tradizionale processione con le reliquie del santo lungo le vie della città. La festa è inserita dall’UNESCO nella lista del patrimonio culturale immateriale.
FESTIVAL DELLE LUCI: 17-21.03.2027, ZAGABRIA - Zagabria si illumina e dà il benvenuto alla primavera con il Festival delle Luci, un evento suggestivo che trasforma la capitale croata in uno spettacolo a cielo aperto, tra installazioni luminose e giochi di luce che animano i luoghi più iconici della città, tra cui il mercato di Dolac, lo storico Hotel Esplanade, il Teatro Nazionale Croato, il parco Zrinjevac e la Piazza Jelačić.
LIFE ON MARS TRAIL RACE: 20.03.2027, METAJNA-NOVALJA, ISOLA DI PAG - Per gli amanti del turismo attivo, del trekking e del trail running, il Life on Mars Trail rappresenta un itinerario imperdibile. Sull’isola di Pag, il percorso attraversa paesaggi suggestivi tra rocce, baie e spiagge incontaminate, offrendo un’esperienza outdoor all’insegna dell’avventura e dell’adrenalina.
ISTRIA GRANFONDO: 03.04.2027, UMAGO - Torna l’Istria Gran Fondo 2027, la maratona ciclistica internazionale che celebra la sua 13ª edizione con partenza e arrivo tra Umago e Cittanova (Novigrad). Due i percorsi disponibili: l’Istria Medio Fondo di 80 km e l’Istria Gran Fondo di 105 km. Ad arricchire l’evento, un programma ricco di proposte gastronomiche, attività per bambini e un’atmosfera straordinaria.
WRC CROATIA RALLY: 08 - 11.04.2027 - La Croazia ospiterà il WRC Croatia Rally, quarta tappa del FIA World Rally Championship 2027. La competizione vedrà i migliori piloti e team del rally mondiale sulle strade asfaltate croate, caratterizzate da tratti veloci e tecnici, continui cambi di ritmo e condizioni di aderenza variabili.
DALMATIA BOAT SHOW: 15 - 18.04.2027, TROGIR - Salone nautico internazionale dedicato al mondo della nautica e della navigazione da diporto, con le ultime novità in fatto di yacht, imbarcazioni a motore e catamarani, con la partecipazione di importanti marchi e operatori del settore.
GRAND PRIX OF CROATIA: MAGGIO 2027, GROBNIK (RIJEKA) - Il Grand Prix of Croatia 2027 tornerà all’autodromo di Grobnik, nei pressi di Rijeka (Fiume), un circuito di 4.168 metri e con 18 curve in un contesto panoramico affacciato sul Golfo del Quarnaro.
PLITVICE MARATHON: 05 - 06.06. 2027, LAGHI DI PLITVICE - Correre immersi nella bellezza della natura? Nel cuore del Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, patrimonio UNESCO, vi aspetta una gara spettacolare tra laghi turchesi, cascate e foreste incontaminate. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di running, insieme a runner provenienti da tutto il mondo.
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI BAMBINI, 12 - 26.06. 2027, ŠIBENIK - Nato nel 1958, il Festival Internazionale dei Bambini è diventato un simbolo della città. Durante il festival, strade e piazze si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto, animato da piccoli artisti provenienti da tutto il mondo, tra teatro, burattini, musica, cinema, poesia e arte.
INMUSIC FESTIVAL: 27 - 29.06.2027, ZAGABRIA - L’INmusic Festival torna a Zagabria per regalare emozioni e concerti indimenticabili. Nella suggestiva cornice del lago Jarun, le migliori sonorità rock e alternative incontrano migliaia di appassionati, dando vita a uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate croata.
Procedendo nel calendario degli eventi, sono da ricordare:
HIDEOUT FESTIVAL: 29.06 - 02.07.2026, SPIAGGIA DI ZRĆE - NOVALJA, ISOLA DI PAG
ULTRA EUROPE: 09 - 11.07.2027, SPALATO
PLAVA LAGUNA CROATIA OPEN UMAG: 09 - 18.07.2027, UMAGO
ALKA DI SINJ: AGOSTO 2027, SINJ (DALMAZIA CENTRALE)
ARWC 2027 ADVENTURE RACE CROATIA 14 - 25.09.2027
FOOD & WINE WALK: 25.09.2027, CRIKVENICA (QUARNARO)
PLAVA LAGUNA IRONMAN 70.3: 17.10.2027, PARENZO (ISTRIA)