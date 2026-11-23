L’estate e il periodo della raccolta saranno animati da manifestazioni di grande richiamo, tra cui ULTRA festival, la celebrazione dell’Alka di Sinj, patrimonio UNESCO, la Neretva Boat Marathon e la CRO Race. A questi si aggiungono l’assegnazione degli ARWC 2027, gli annunci dei premi LP e CNT e gli appuntamenti legati alla vendemmia e alla raccolta delle olive, così come il concorso Flos Olei. L’autunno e l’Avvento offriranno ulteriori occasioni per visitare la Croazia con gli eventi sportivi IRONMAN 70.3 e ISTRIA300 a Poreč, la Giornata della Cravatta e i suggestivi mercatini natalizi.