Rapporto Coop, per il 2026 prospettive negative sul lavoro, sicurezza e servizi sanitari

"Preoccupazione" la parola più usata dagli italiani per descrivere il nuovo anno. I consumi restano al palo e si spenderà più che altro per necessità 

05 Gen 2026 - 22:36
Stando a quanto emerge dal Rapporto Coop 2025, gli italiani che si affacciano al nuovo anno sembrano immergersi in un bagno di realtà che li mette a diretto contatto con un mondo ostile. Pesano guerre e instabilità, non a caso nel giudizio dei grandi leader mondiali è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu il più criticato, seguito da Putin e Trump.