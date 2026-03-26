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il fondatore di brionvega

Addio a Ennio Brion che rese belli radio e televisori

Da televisore Doney al Radiofonografo RR126, dalla Radio Cubo all'Algol: come una piccola azienda italiana e i più grandi designer del Novecento hanno trasformato radio e tv in oggetti d'arte

26 Mar 2026 - 10:55
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