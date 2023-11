Pubblico e privato insieme per un percorso di rigenerazione urbana in “NelleMieMani - C'è molto di più in ogni tazza”

Riparte da Milano il progetto promosso da Nescafé , in collaborazione con amministrazioni e associazioni locali e cittadini per la valorizzazione e la tutela del bene comune

Non è la prima volta che settore pubblico e Nescafé si uniscono per dare vita a un progetto funzionale al raggiungimento della cura dell'ambiente in cui si vive: la riqualificazione di un parco, un campo giochi, o una palestra a cielo aperto, purché sia un luogo importante per la socialità della propria città.

Dopo Trento, il brand si concentra su Milano col progetto "NelleMieMani - C'è molto di più in ogni tazzina", in collaborazione con amministrazioni e associazioni locali e cittadini. Protagonista è CAM Pecetta, centro di aggregazione multifunzionale nel Municipio 8 della città lombarda, la cui riqualificazione parte da arte e creatività con la collaborazione di Filippo Benzoni, in arte NOBEZ, che curerà il progetto artistico dedicato al campo da pallavolo.

L'obiettivo è restituire al quartiere e alla città uno spazio che possa essere luogo di aggregazione accogliente e protetto, in cui il senso di appartenenza alla comunità sia ispirato a stili di vita sani e attenti all'ambiente, necessari per la costruzione di un futuro migliore e più sostenibile: un viaggio fatto di piccoli passi che inizia con una tazza di Nescafé per promuovere e sensibilizzare i cittadini di oggi sui valori e le sfide necessari per la costruzione di un futuro migliore e più sostenibile.

Il primo progetto è stato avviato nella primavera del 2022 da Nescafé e Labsus, in collaborazione con la Città di Trento e due associazioni attive sul territorio, per la riqualificazione del Giardino Pubblico Canova. L’azione si è concentrata sul campo da basket con un’opera d’arte murale ispirata all’iniziativa “NelleMieMani – C’è molto di più in ogni tazza” e realizzata dallo street artist Alan Vitti.

Nel 2023 è il turno di Milano, con protagonista il CAM Pecetta, un centro di aggregazione Multifunzionale del Municipio 8 frequentato quotidianamente da giovani, adulti e anziani, che possa diventare punto di incontro e di socialità non solo per bambini e ragazzi, ma per tutti i residenti che abitano il quartiere.

Ancora una volta la riqualificazione parte dall’arte e dalla creatività grazie alla collaborazione con Filippo Benzoni, in arte NOBEZ, giovane talento emergente dell'hinterland milanese, laureato alla Nuova Accademia delle Belle Arti, con una già ricca esperienza di street art alle spalle, che si occuperà del progetto artistico dedicato al campo da pallavolo. Un’iniziativa che ha visto la partecipazione attiva dei residenti del quartiere che hanno dato il proprio contributo, prendendo in mano i pennelli e diventando artisti per un giorno.

Il progetto “NelleMieMani - C’è molto di più in ogni tazza” parte dal concetto che oltre una tazza di Nescafé, nelle mani di ognuno c’è la possibilità di contribuire e assistere al cambiamento in modo partecipativo, dalle scelte individuali, le abitudini e le pratiche di ogni giorno fino alla cura e alla manutenzione di quei luoghi che sono il simbolo di una socialità viva e presente.