"Lost in Targeting", il libro che analizza il futuro della pubblicità digitale

È proprio la concentrazione di queste funzioni a rappresentare uno dei punti centrali della riflessione proposta dal Ce.R.T.A. In assenza di un organismo terzo e condiviso capace di certificare i dati, il sistema rischia infatti di affidare la valutazione dell’efficacia di una campagna agli stessi soggetti che vendono gli spazi pubblicitari. Massimo Scaglioni, Direttore Ce.R.T.A. e moderatore dell’evento alla Cattolica, sintetizza così il punto di partenza della ricerca: "Questo libro nasce da una domanda semplice: quel sistema centrato sul potere delle piattaforme mantiene davvero le promesse di precisione, misurabilità e convenienza che ne hanno guidato l'adozione così massiccia negli ultimi dieci/quindici anni? La risposta della ricerca che CeRTA ha sviluppato è che la promessa è stata mantenuta solo in parte. Il digitale ha reso la pubblicità più capillare e apparentemente più efficiente, ma ha costruito anche un sistema opaco, in cui a certificare se una campagna ha funzionato sono spesso le stesse piattaforme che vendono lo spazio pubblicitario. In pratica: chi vende la pubblicità è anche chi misura se ha funzionato". Il tema coinvolge anche la capacità della pubblicità di costruire valore nel tempo. La frammentazione delle audience, la difficoltà di misurare l’attenzione e il ruolo del contesto editoriale sono alcuni degli aspetti emersi durante la presentazione. Da qui si arriva a una questione più ampia: quella della sovranità mediale europea e della necessità di strumenti di misurazione trasparenti e condivisi.