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acquirente di una casa record a Monaco

Rinat Akhmetov, chi è l'uomo più ricco dell'Ucraina

Ha speso 188mila euro al metro quadro in uno dei complessi immobiliari più ambiti del Principato

22 Apr 2026 - 15:41
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