16 ottobre 2021 12:02

Marco Magnocavallo: "Ho rivoluzionato il mondo del vino portandolo online con tenacia e passione"

Dalle botti al web: il vino ha da tempo conquistato ampi spazi di vendita online anche nel nostro Paese, dove il ruolo di leader di settore è di Tannico, l’enoteca con la più ampia e attenta selezione di vini italiani nel mondo. Con oltre 15mila etichette - di cui l’80% italiane – provenienti da 2.500 cantine, la piattaforma garantisce la consegna dei prodotti in qualche ora a Milano, entro 24/48 ore in Italia, 72 ore in Europa e in due settimane negli Usa. Solo nel 2020 Tannico ha gestito oltre 400mila ordini e consegnato 2,5 milioni di bottiglie nel mondo con un fatturato che ha superato i 37 milioni di Euro (+82%). Sempre nel 2020 Tannico ha visto l’ingresso nel capitale di Campari Group con una quota del 49%. Marco Magnocavallo, co-fondatore e amministratore delegato di Tannico, racconta qual è stato il suo percorso e quali i valori dell'azienda.