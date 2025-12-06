A Scalo Milano Outlet & More apre “Palazzo Incanto”, viaggio nel mondo delle fiabe

“La collaborazione con Vincenzo Dascanio è per noi un elemento distintivo, che ogni Natale ci permette di superare le aspettative dei nostri clienti”, ha spiegato Davide Lardera, amministratore delegato di Scalo Milano Outlet & More. “Quest'anno, con ‘Palazzo Incanto’, abbiamo voluto alzare ulteriormente l'asticella del concept, delle realizzazioni e dello storytelling, creando non solo un allestimento, ma una vera e propria destinazione esperienziale, in linea con il desiderio dei clienti di vivere momenti di qualità che vadano oltre lo shopping. Siamo felici di offrire ancora una volta un motivo in più per visitare il nostro Outlet durante le feste. A coronare il progetto, un’iniziativa che rispecchia la nostra anima sociale e che dedichiamo interamente ai bambini dell’Associazione CAF, che accoglie e cura i minori vittime di maltrattamento e offre un importante supporto alle famiglie, per rendere ancora più tangibile il nostro impegno nei confronti del territorio”. Vincenzo Dascanio ha spiegato che “insieme a Scalo Milano Outlet & More volevamo creare un'esperienza natalizia sorprendente, alzando, ancora una volta, il livello della nostra collaborazione. Ci siamo ispirati alle fiabe realizzando un vero e proprio castello a cielo aperto. È stato un processo stimolante, che ci ha permesso di sperimentare e di creare installazioni sorprendenti, dove riflettere sul proprio Io interiore. Spero che "Palazzo Incanto" porti un sorriso a tutti e renda lo shopping natalizio a Scalo Milano Outlet & More un'esperienza memorabile”.