A Scalo Milano Outlet & More apre “Palazzo Incanto”, viaggio nel mondo delle fiabe

A firmare per il quinto anno consecutivo il concept del Villaggio di Natale è Vincenzo Dascanio, con un percorso che porta dentro un castello fiabesco
© Ufficio stampa
Ha aperto a Scalo Milano Outlet & More il “Palazzo Incanto”: per il quinto anno consecutivo il sodalizio tra l’Outlet e l’event designer Vincenzo Dascanio ha dato vita al Villaggio di Natale. Ispirato alle fiabe, il concept “Palazzo Incanto” trasforma le vie e le piazze dell’Outlet di Milano in un castello fiabesco. Il viaggio inizia dall’ingresso, dove i portoni colorati conducono all’interno del mondo incantato. Da qui si aprono scenari come il “Salone degli Specchi”, un percorso di riflessi luminosi che creano un'atmosfera sognante, e la “Biblioteca dei Desideri”, dove i libri antichi fluttuano come piume di luce. Ci sono poi altri spazi come il “Giardino Incantato”, “Via delle Armature”, e il cuore pulsante del castello “Trono e Vanità”. Spazio anche alle stanze interattive che accolgono i visitatori: tra queste ci sono la “Stanza dell’Inganno”, “Sala del Tè” e la “Loggia Incantata”. E tanto altro ancora da scoprire.
“La collaborazione con Vincenzo Dascanio è per noi un elemento distintivo, che ogni Natale ci permette di superare le aspettative dei nostri clienti”, ha spiegato Davide Lardera, amministratore delegato di Scalo Milano Outlet & More. “Quest'anno, con ‘Palazzo Incanto’, abbiamo voluto alzare ulteriormente l'asticella del concept, delle realizzazioni e dello storytelling, creando non solo un allestimento, ma una vera e propria destinazione esperienziale, in linea con il desiderio dei clienti di vivere momenti di qualità che vadano oltre lo shopping. Siamo felici di offrire ancora una volta un motivo in più per visitare il nostro Outlet durante le feste. A coronare il progetto, un’iniziativa che rispecchia la nostra anima sociale e che dedichiamo interamente ai bambini dell’Associazione CAF, che accoglie e cura i minori vittime di maltrattamento e offre un importante supporto alle famiglie, per rendere ancora più tangibile il nostro impegno nei confronti del territorio”. Vincenzo Dascanio ha spiegato che “insieme a Scalo Milano Outlet & More volevamo creare un'esperienza natalizia sorprendente, alzando, ancora una volta, il livello della nostra collaborazione. Ci siamo ispirati alle fiabe realizzando un vero e proprio castello a cielo aperto. È stato un processo stimolante, che ci ha permesso di sperimentare e di creare installazioni sorprendenti, dove riflettere sul proprio Io interiore. Spero che "Palazzo Incanto" porti un sorriso a tutti e renda lo shopping natalizio a Scalo Milano Outlet & More un'esperienza memorabile”.
Inoltre per il Natale di Scalo Milano Outlet & More c’è spazio anche per la responsabilità sociale: con una donazione sarà infatti possibile acquistare le Marionette raffiguranti due elfi, simbolo dell’impegno nei confronti di Associazione CAF, realtà che accoglie e aiuta i minori vittime di maltrattamenti. Le marionette realizzate saranno disponibili presso “The Place. Hospitality Lounge”, situata nei pressi dei varchi numero 2 e 3 di Scalo Milano Outlet & More. Da oltre cinque anni la collaborazione tra l’Outlet e l’Associazione CAF ha reso possibile diversi progetti di inclusione sociale. Inoltre quest’anno è previsto anche un evento speciale: sabato 20 dicembre alle ore 18, presso "Scalo Milano HUB. A Space to be More", avrà luogo il Concerto di Natale in collaborazione con Blue Note Milano. Si tratta di un appuntamento che unisce musica e solidarietà: la partecipazione al concerto prevede infatti una donazione a sostegno di Associazione CAF.