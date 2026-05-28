Luiss Business School inaugura una nuova sede a Milano

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La scuola di alta formazione manageriale raddoppia la sua offerta formativa nel capoluogo lombardo, che si aggiunge agli atenei di Roma, Amsterdam e Dubai
La Luiss Business School apre una nuova sede a Milano e raddoppia l'offerta formativa dell'ateneo nato a Roma nel 1986, confermando la sua vocazione multi-hub che da alcuni anni la vede presente anche in grandi capitali internazionali come Dubai e Amsterdam. Nelle nuove aule della sede inaugurata in via Quadrio 17, i futuri studenti potranno frequentare diversi corsi di alta formazione manageriale.