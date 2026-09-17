"Lost in Targeting", il libro che analizza il futuro della pubblicità digitale

La pubblicità digitale ha mantenuto davvero le promesse di precisione, misurabilità ed efficienza che ne hanno accompagnato la crescita? È la domanda al centro di "Lost in Targeting", il nuovo volume pubblicato da Link/RTI e realizzato dal Ce.R.T.A., il Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il libro è stato presentato nell’ateneo milanese davanti a esperti, studenti e giornalisti. Un’occasione per mettere in discussione alcuni dei presupposti su cui si è sviluppato il mercato pubblicitario online.