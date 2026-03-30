Zoomarine passa a Openature, cambio alla guida del parco tematico vicino a Roma

In questa operazione particolare attenzione sarà posta alla continuità occupazionale delle 150 professionalità già impegnate nella struttura, dopo alcuni anni segnati da tensioni finanziarie. “Il nostro obiettivo è rafforzare la componente zoologica, valorizzando il lavoro e le competenze già presenti nella struttura e il contributo che il parco offre alla conservazione delle specie animali”, ha spiegato ancora Maccario. “La proposta al pubblico verrà quindi progressivamente riallineata a questo posizionamento, con un’evoluzione degli spazi e delle esperienze sempre più coerente con l’educazione e i temi della biodiversità”.