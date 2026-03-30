Zoomarine passa a Openature, cambio alla guida del parco tematico vicino a Roma
“Siamo entusiasti di avviare questa nuova nuova avventura”, ha commentato Umberto Maccario, Ceo di Openature
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Cambia la guida di Zoomarine: Openature ha infatti acquisito la gestione operativa del parco tematico alle porte di Roma. La struttura, che ospita più di 400 animali, entra così a far parte della famiglia dei giardini zoologici già composta dal bioparco Zoom Torino e dal parco Natura Viva (VR). “Siamo entusiasti di avviare questa nuova nuova avventura, che rappresenta un nuovo corso per il futuro di Zoomarine”, ha detto Umberto Maccario, Ceo di Openature. “Una realtà che ha da poco tagliato il traguardo dei vent’anni e che da sempre rappresenta un punto di riferimento per il pubblico del Centro Italia, con quasi mezzo milione di visitatori ogni anno”.
L’importanza della continuità occupazionale
In questa operazione particolare attenzione sarà posta alla continuità occupazionale delle 150 professionalità già impegnate nella struttura, dopo alcuni anni segnati da tensioni finanziarie. “Il nostro obiettivo è rafforzare la componente zoologica, valorizzando il lavoro e le competenze già presenti nella struttura e il contributo che il parco offre alla conservazione delle specie animali”, ha spiegato ancora Maccario. “La proposta al pubblico verrà quindi progressivamente riallineata a questo posizionamento, con un’evoluzione degli spazi e delle esperienze sempre più coerente con l’educazione e i temi della biodiversità”.