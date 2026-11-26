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Wienerberger ha presentato a Roma il WLTR (Wall Laying Terra-Based Robot), sistema sviluppato dall’azienda per la posa robotizzata della muratura in laterizio. Il modello proposto è quello di un cantiere più ingegnerizzato, digitale, organizzato e sicuro, nel quale materiali, progettazione, logistica e posa vengono coordinati fin dalle prime fasi. Inoltre accanto alla robotica sono stati presentati gli esoscheletri attivi dalla startup italiana AGADE, progettati per assistere gli operatori nelle attività a maggiore impegno fisico. Robotica ed esoscheletri intervengono in momenti diversi del lavoro ma con lo stesso obiettivo: utilizzare l’innovazione per migliorare organizzazione, produttività e qualità del lavoro in cantiere.
La diffusione del WLTR
Partendo dal modello digitale della parete, WLTR traduce il progetto in un processo di posa automatizzata. Nei progetti compatibili, e limitatamente alle lavorazioni previste dal sistema, WLTR può eseguire fino al 90-95% delle operazioni di posa della muratura. Il ruolo delle persone resta comunque centrale: agli operatori spettano la preparazione dell’area di lavoro, la gestione dei materiali, il controllo delle operazioni, dei dettagli costruttivi e tutte le lavorazioni che richiedono un intervento manuale. WLTR attualmente è operativo in sette Paesi europei: Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Austria, Slovenia, Regno Unito e Ungheria. La flotta è passata da 5 robot nel 2024 a 11 unità nel settembre 2026 e nei primi nove mesi del 2026 il sistema è stato impiegato in 62 cantieri.
Il ruolo della robotica
“Pensiamo al cantiere come a un processo ingegnerizzato, in cui materiali, geometrie, logistica e modalità di posa dialogano fin dalle prime fasi della progettazione”, ha spiegato Robert Lang, amministratore Delegato di wienerberger Italia. “È in questo modello che la robotica esprime il suo pieno potenziale: non sostituisce le persone, ma le aﬃanca, facendosi carico di alcune delle attività più ripetitive e gravose. Tecnologia, produttività e sicurezza devono evolvere insieme, valorizzando la professionalità degli operatori e contribuendo a rendere il settore più attrattivo anche per le nuove generazioni.”