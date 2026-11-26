Partendo dal modello digitale della parete, WLTR traduce il progetto in un processo di posa automatizzata. Nei progetti compatibili, e limitatamente alle lavorazioni previste dal sistema, WLTR può eseguire fino al 90-95% delle operazioni di posa della muratura. Il ruolo delle persone resta comunque centrale: agli operatori spettano la preparazione dell’area di lavoro, la gestione dei materiali, il controllo delle operazioni, dei dettagli costruttivi e tutte le lavorazioni che richiedono un intervento manuale. WLTR attualmente è operativo in sette Paesi europei: Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Austria, Slovenia, Regno Unito e Ungheria. La flotta è passata da 5 robot nel 2024 a 11 unità nel settembre 2026 e nei primi nove mesi del 2026 il sistema è stato impiegato in 62 cantieri.