“Wear Your Voice”, il progetto di inclusione di Fondazione Bullone ETS e Max Mara

“I nostri ragazzi hanno storie fuori dall’ordinario. Sono anni di vita, difficilissimi da vivere, ma anche da raccontare e ascoltare. Con le T-shirt sono riusciti a dare voce, con delle immagini da indossare, ad alcune di queste storie”, ha spiegato Bill Niada, Presidente di Fondazione Bullone. “Aprire le porte della nostra azienda ai ragazzi della Fondazione Bullone ci ha ricordato il senso più profondo dell'innovazione e della creatività: la capacità di guardare il mondo da prospettive diverse. Siamo orgogliosi della collaborazione con i B.Liver e di aver trasformato il loro vissuto e la loro straordinaria energia in questo progetto, dimostrando come la sinergia tra impresa e Terzo Settore possa generare un reale valore sociale”, ha aggiunto il Gruppo Max Mara.