La produzione vinicola dell'Alto Adige al Vinitaly di Verona, tra zonazione ed enoturismo

Anche quest’anno la produzione vinicola dell'Alto Adige è stata presente al Vinitaly di Verona. Sono stati 81 i produttori a essersi presentati con il grande stand collettivo: "Il mercato italiano, insieme a quello altoatesino, è di gran lunga il più importante per noi, ecco perché la presenza a Vinitaly ha un ruolo fondamentale nel nostro programma annuale", ha detto Eduard Bernhart, direttore del Consorzio Vini Alto Adige. Due sono stati i temi principali presentati quest’anno: il concetto di zonazione e il potenziale dell'Alto Adige come destinazione enoturistica.