Primo soccorso, a Verona formati 21mila studenti con il sostegno di Fondazione Famiglia Rana

“Questo progetto è eccezionale per numerosi motivi: rimette al centro la preziosità della vita, promuove il senso di cura per il prossimo e valorizza la responsabilità personale, ispirando coraggio e spirito di iniziativa. Come padre, come cittadino e come imprenditore, sono felicissimo di essere da anni al fianco dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per formare sempre più giovani nelle pratiche di primo soccorso”, ha spiegato Gian Luca Rana, Ceo di Pastificio Rana. “Con Fondazione Famiglia Rana condividiamo una visione comune che mette al centro il valore delle relazioni tra persone, generazioni e istituzioni”, ha detto Paolo Petralia, Direttore generale Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona. “Prendersi cura degli altri non è solo una competenza tecnica o clinica: è un atto che trasforma chi lo compie. Questo lo vediamo nei giovani studenti, che attraverso la formazione al primo soccorso riscoprono la propria capacità di essere utili, presenti e responsabili”.