Verdi Off guarda a Los Angeles: il Teatro Regio di Parma avvia un percorso triennale

Il Teatro Regio di Parma guarda verso Los Angeles: Verdi Off - il progetto culturale e partecipativo promosso dalla Fondazione e riconosciuto tra i più innovativi modelli di coinvolgimento della comunità attraverso la musica, le arti e la partecipazione civica - ha infatti avviato un percorso di sviluppo oltreoceano grazie alla partnership triennale con la Italy-America Chamber of Commerce West per gli anni 2026-2028. Il primo capitolo di questo progetto sarà durante l’Italian Excellence Gala & Awards 2026, in programma in California il 15 novembre, nel corso del quale Verdi Off assumerà il ruolo di Presenting Partner.
Verso le Olimpiadi 2028
La collaborazione è destinata, come detto, a durare per tre anni in un percorso che culminerà con i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2028. “Verdi Off rappresenta una visione della cultura come strumento di partecipazione e costruzione di comunità; una cultura capace di uscire dai luoghi tradizionalmente deputati alla fruizione artistica per incontrare le persone nei quartieri, nelle scuole e nei luoghi delle fragilità e della vita quotidiana”, ha detto Luciano Messi, Sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Parma. “Il progetto mira a costruire nel tempo una presenza riconoscibile e radicata, favorire nuove connessioni tra istituzioni, partenariato pubblico e privato, organizzazioni culturali, realtà educative e comunità locali e contribuire alla diffusione di modelli capaci di generare impatto sociale duraturo”.
Il percorso oltreoceano di Verdi Off
“Los Angeles è una delle città più multiculturali e creative del mondo, un luogo dove comunità, linguaggi e sensibilità diverse convivono e dialogano ogni giorno”, ha detto il presidente della Italy-America Chamber of Commerce West, Marco Giovine. “È proprio questa dimensione aperta, partecipativa e inclusiva a rendere la città il contesto ideale per il primo percorso oltreoceano di Verdi Off”.