Verdi Off guarda a Los Angeles: il Teatro Regio di Parma avvia un percorso triennale

La collaborazione è destinata, come detto, a durare per tre anni in un percorso che culminerà con i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2028. “Verdi Off rappresenta una visione della cultura come strumento di partecipazione e costruzione di comunità; una cultura capace di uscire dai luoghi tradizionalmente deputati alla fruizione artistica per incontrare le persone nei quartieri, nelle scuole e nei luoghi delle fragilità e della vita quotidiana”, ha detto Luciano Messi, Sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Parma. “Il progetto mira a costruire nel tempo una presenza riconoscibile e radicata, favorire nuove connessioni tra istituzioni, partenariato pubblico e privato, organizzazioni culturali, realtà educative e comunità locali e contribuire alla diffusione di modelli capaci di generare impatto sociale duraturo”.