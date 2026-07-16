“Valore acqua”, Heineken Italia lancia il progetto di rigenerazione in Puglia

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Heineken Italia, insieme all’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali in Puglia, ha deciso di promuovere “Valore Acqua”: si tratta di un nuovo progetto di protezione e resilienza idrica della falda acquifera della Murgia, una delle principali riserve di acqua dolce della regione. Nasce a Massafra in provincia di Taranto, dove ha sede uno dei quattro birrifici italiani del Gruppo, con l’obiettivo di contribuire alla rigenerazione delle risorse idriche sul territorio, riducendo lo stress della falda locale. Per farlo si punta al recupero di infrastrutture esistenti e alla realizzazione di un nuovo sistema di distribuzione delle acque superficiali destinato a supportare l’agricoltura locale.
Cosa prevede il progetto
Il progetto punta sul recupero e sulla valorizzazione di infrastrutture già esistenti, prevedendo la riattivazione di una vasca di accumulo da 10mila metri cubi oggi inutilizzata. La vasca è alimentata da acque superficiali provenienti dal sistema collegato al fiume Bradano e alla diga di San Giuliano, in Basilicata. Una volta rimessa in funzione, l’infrastruttura consentirà di distribuire acqua all’area agricola di Contrada Borgo Perrone, favorendo l’impiego di una risorsa idrica superficiale già disponibile sul territorio. Il completamento dell’intervento è previsto entro il primo trimestre del 2028. Il progetto prevede un beneficio idrico pari a 318.000 metri cubi d’acqua risparmiati all’anno, che non verranno dunque più attinti dal sottosuolo della falda della Murgia.
“Sostenibilità è una leva strategica”
Il progetto rappresenta una tappa importante nel più ampio percorso avviato da Heineken Italia verso una gestione sempre più efficiente e responsabile della risorsa idrica: dal 2010 infatti, il gruppo ha ridotto del 60% il consumo di acqua per ettolitro di birra prodotto. “Per Heineken Italia la sostenibilità è una leva strategica che orienta il nostro modo di fare impresa e di creare valore nel lungo periodo. La tutela delle risorse naturali, e in particolare dell’acqua, è una responsabilità che va oltre i confini dei nostri birrifici e richiede un approccio basato su innovazione, collaborazione e visione di lungo termine. Con il progetto ‘Valore Acqua’ vogliamo contribuire a costruire una maggiore resilienza dei territori in cui operiamo e confermare la volontà di generare un impatto positivo e condiviso per le comunità, l’ambiente e il sistema produttivo”, ha spiegato Alexander Koch, Amministratore Delegato di Heineken Italia.