Unieuro lancia il nuovo format degli store, il debutto al negozio di Lissone

“Il Client Hub interpreta questa visione in modo concreto: porta i servizi al centro fisico dell’esperienza e li trasforma in un luogo riconoscibile, accessibile e progettato attorno ai bisogni dei clienti”, ha spiegato ancora Olivieri. “Poi c'è l'intelligenza artificiale, che con il Chatbot AI fa il suo ingresso nel punto vendita. È una tecnologia, che insieme agli altri strumenti digitali, è utile tanto a supporto dell’esperienza del cliente quanto del personale del punto vendita: amplifica e non sostituisce la competenza e la consulenza dei nostri collaboratori e concorre a rendere il punto vendita ancora più rilevante come spazio di relazione, orientamento e soluzione. Lissone è il primo tassello di un progetto frutto di un enorme lavoro di squadra”.