Unieuro lancia il nuovo format degli store, il debutto al negozio di Lissone

Ha debuttato a Lissone, in provincia di Monza e Brianza, il primo negozio realizzato secondo il nuovo format Unieuro. Il leader italiano nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici ha infatti presentato un nuovo concept pensato per rispondere all’evoluzione del settore, sempre più integrato tra canali fisici e digitali. Tra le principali novità c’è il Client Hub, un’area dedicata collocata al centro del punto vendita che riunisce servizi, assistenza e consulenza, e il Chatbot AI, un assistente digitale in store che sfrutta l’intelligenza artificiale per dialogare con i clienti, orientarli nel negozio e supportarli nella ricerca di informazioni su prodotti e servizi.
L’evoluzione di Unieuro
“Con il nuovo format compiamo un passaggio importante nell’evoluzione di Unieuro, in continuità con il nostro piano industriale: non stiamo ripensando soltanto il negozio, ma il ruolo stesso del retail in un contesto in cui prodotti, servizi, consulenza e tecnologia devono integrarsi in modo sempre più naturale”, ha spiegato Bruna Olivieri, Country Manager di Unieuro. Il progetto mira anche a rispondere alla trasformazione delle abitudini dei consumatori, con l’obiettivo di rendere il negozio più intuitivo, efficiente e innovativo.
“Il primo tassello del progetto”
“Il Client Hub interpreta questa visione in modo concreto: porta i servizi al centro fisico dell’esperienza e li trasforma in un luogo riconoscibile, accessibile e progettato attorno ai bisogni dei clienti”, ha spiegato ancora Olivieri. “Poi c'è l'intelligenza artificiale, che con il Chatbot AI fa il suo ingresso nel punto vendita. È una tecnologia, che insieme agli altri strumenti digitali, è utile tanto a supporto dell’esperienza del cliente quanto del personale del punto vendita: amplifica e non sostituisce la competenza e la consulenza dei nostri collaboratori e concorre a rendere il punto vendita ancora più rilevante come spazio di relazione, orientamento e soluzione. Lissone è il primo tassello di un progetto frutto di un enorme lavoro di squadra”.