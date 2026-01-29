Tosca Blu lancia la Minoronzoni Academy, un progetto formativo rivolto ai giovani
L’iniziativa ha preso il via il 26 gennaio, come percorso formativo interno all’azienda dedicato alla crescita delle nuove generazioni di pellettieri
© Ufficio stampa
Tosca Blu ha lanciato la Minoronzoni Academy: si tratta di un progetto formativo interno all’azienda, dedicato alla crescita delle nuove generazioni di pellettieri. L’iniziativa nasce all’interno della sede produttiva Minoronzoni di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, e ha come obiettivo quello di trasferire la conoscenza della pelletteria italiana ai giovani: viene infatti offerta loro una formazione direttamente connessa alla realtà produttiva dell’azienda. Il progetto ha preso il via il 26 gennaio, e si inserisce in una più ampia visione dell’azienda: formare nuove professionalità non solo per preservare la conoscenza, ma anche per creare opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.
Come funziona la Minoronzoni Academy
I giovani, come detto, vengono coinvolti in un percorso di apprendimento sul campo. Sono infatti affiancati da professionisti esperti della pelletteria, così da poter entrare in contatto con tutte le fasi del processo produttivo, dalla selezione dei materiali alla realizzazione del prodotto finito. Con il progetto della Minoronzoni Academy Tosca Blu ha deciso quindi di investire sui giovani e sulla valorizzazione delle competenze manifatturiere italiane, riconoscendo la formazione come leva per garantire continuità, qualità e innovazione nel tempo.