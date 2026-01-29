Tosca Blu lancia la Minoronzoni Academy, un progetto formativo rivolto ai giovani

Tosca Blu ha lanciato la Minoronzoni Academy: si tratta di un progetto formativo interno all’azienda, dedicato alla crescita delle nuove generazioni di pellettieri. L’iniziativa nasce all’interno della sede produttiva Minoronzoni di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, e ha come obiettivo quello di trasferire la conoscenza della pelletteria italiana ai giovani: viene infatti offerta loro una formazione direttamente connessa alla realtà produttiva dell’azienda. Il progetto ha preso il via il 26 gennaio, e si inserisce in una più ampia visione dell’azienda: formare nuove professionalità non solo per preservare la conoscenza, ma anche per creare opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.