TheFork Awards, ecco tutti i vincitori dei riconoscimenti dell’edizione 2026

Sono stati assegnati i premi dell’ottava edizione dei TheFork Awards, dedicata alle migliori nuove aperture e gestioni della ristorazione italiana di TheFork. L’edizione 2026 ha visto protagonisti 47 nuovi indirizzi gastronomici, selezionati da una giuria composta da 74 chef di fama internazionale. La cerimonia di premiazione si è svolta nel corso della serata di gala al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, condotta da Cristina Parodi. Anche quest’anno il pubblico di TheFork ha avuto un ruolo centrale, esprimendo le proprie preferenze attraverso il voto online e decretando i vincitori dei People’s Choice Award 2026 attraverso una votazione online che ha registrato quasi 30mila voti.
Chi ha vinto i People’s Choice Award 2026
Ad aggiudicarsi sia il titolo nazionale sia quello per il Nord Italia è stato 142 Restaurant di Milano, con lo chef Federico Zappalà e Sandra Ciciriello alla guida della sala. Nato dalla volontà di creare un dialogo continuo tra cucina e sala, 142 Restaurant mette al centro la qualità della materia prima e il rapporto con i produttori. Il ristorante è stato nominato dallo chef Paolo Griffa.
I riconoscimenti per Centro e Sud&Isole
Per il Centro Italia il riconoscimento è invece andato ad Antesi, al Belmond Villa San Michele di Firenze, guidato dallo chef Alessandro Cozzolino e nominato dallo chef Ariel Hagen. Il premio per Sud e Isole è stato poi assegnato a Baccanti di Matera, con il patron Sergio Guanti e lo chef Nicola Popolizio, nominato dallo chef Vitantonio Lombardo.
I premi speciali
Tra i riconoscimenti speciali dell’edizione 2026 c’è stato anche il Premio Visioni Future, assegnato da AEG, che è stato conferito a Nomos Ante di Roma, guidato dallo chef Giulio Zoli e nominato dagli chef Gabriele Boffa, Anthony Genovese, Luca Pezzetta, Ciro Scamardella e Domenico Stile. Invece il Premio Miglior Servizio, assegnato da Daygum, è andato a Tarassaco Ristorante di Bientina, in provincia di Pisa, nominato dallo chef Gianluca Gorini. Infine il Creators’ Choice Award è andato quest’anno Thelema di Gaggiano (Milano), guidato dallo chef Simone Tricarico e nominato dagli chef Andrea Berton, Simone Cantafio, Alessandro Negrini, Fabio Pisani, Giancarlo Perbellini e Sara Scarsella.