TheFork Awards, ecco tutti i vincitori dei riconoscimenti dell’edizione 2026

Sono stati assegnati i premi dell’ottava edizione dei TheFork Awards, dedicata alle migliori nuove aperture e gestioni della ristorazione italiana di TheFork. L’edizione 2026 ha visto protagonisti 47 nuovi indirizzi gastronomici, selezionati da una giuria composta da 74 chef di fama internazionale. La cerimonia di premiazione si è svolta nel corso della serata di gala al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, condotta da Cristina Parodi. Anche quest’anno il pubblico di TheFork ha avuto un ruolo centrale, esprimendo le proprie preferenze attraverso il voto online e decretando i vincitori dei People’s Choice Award 2026 attraverso una votazione online che ha registrato quasi 30mila voti.