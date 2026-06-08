The SOStainables, Alessandro Barbiero vince la terza edizione del contest con Aqualis

È stato Alessandro Barbiero con il progetto Aqualis a vincere la terza edizione di The SOStainables, il contest di Green Media Lab rivolto ai talenti under 30 e dedicato a iniziative di innovazione, di comunicazione e di sostenibilità. La sua startup è dedicata alla pulizia e tutela delle acque: “Aqualis nasce per contrastare l’inquinamento marino attraverso una tecnologia innovativa capace di raccogliere microplastiche, oli e idrocarburi in porti, fiumi e laghi. Coinvolgere i giovani è fondamentale: la cura del pianeta parte da noi. Lavoriamo oggi per fare in modo che, domani, l'ambiente sia così tutelato da rendere superflue soluzioni come Aqualis”, ha detto Barbiero.