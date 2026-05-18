“The Red View – Beyond The Surface”, così Campari ha colorato di rosso Milano

Si è conclusa la tre giorni di “The Red View – Beyond The Surface”, evento organizzato da Campari presso la Cittadella degli Archivi del Comune di Milano. Il progetto ha trasformato il luogo in un’esperienza immersiva, unendo cultura urbana e arte al racconto del legame tra la città e il brand. Il viaggio è iniziato attraverso un palinsesto di podcast live per dare voce a un racconto corale di Milano: ad aprire il percorso è stato Supernova, con Alessandro Cattelan e Matilde Gioli. Si è poi continuato con Gangster, insieme a Piero Colaprico e Ilaria Ferraresi, che ha accompagnato gli ospiti nella Milano noir degli anni ’70, per poi chiudersi con Città, con Pierluca Mariti, Antonio Giorgino e Paolo Bovio, in uno sguardo condiviso sulla Milano contemporanea.