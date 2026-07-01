Tech4You presenta le startup innovative, a Maierato l’evento “Nexus”

Si è tenuto dal 18 al 20 giugno a Maierato, in provincia di Vibo Valentia, “Nexus – Dalla Ricerca all'Impresa”, dedicato al rapporto tra ricerca, innovazione e sviluppo economico. L’evento è stato organizzato da Tech4You, l'Ecosistema dell'Innovazione finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha presentato alcuni risultati: dodici startup innovative già costituite, decine di progetti di ricerca collaborativa tra università e imprese, nuovi percorsi di trasferimento tecnologico e una rete che coinvolge il sistema della ricerca di Calabria e Basilicata.
Tech4You e Nexus
Nexus è stato promosso dallo Spoke 3 dell’Ecosistema Tech4You, coordinato dall’Università di Reggio Calabria, e ha riunito diversi stakeholder pubblici e privati per discutere di come trasformare la conoscenza prodotta nei laboratori in valore economico, occupazione qualificata e competitività. “Per anni il Mezzogiorno è stato raccontato come un territorio da cui partivano talenti e competenze. Oggi vogliamo raccontare una storia diversa: quella di giovani ricercatori che diventano imprenditori, di università che collaborano con le aziende e di innovazioni che nascono nei territori e generano sviluppo, di un investimento pubblico del PNRR che sta producendo imprese, tecnologie e capitale umano in un'area del Paese che tradizionalmente soffre di fuga di cervelli e carenza di investimenti privati”, ha detto Mariateresa Russo, Prorettrice Grandi Progetti e IR, Università di Reggio Calabria e Tech4you Spoke 3 Leader.
Quali sono le start up costituite
Nel corso dell’evento sono state presente le dodici startup nate attraverso il Bando Equity di Tech4You. Queste “opereranno nei settori dell'energia, dell'economia circolare, dell'intelligenza artificiale, delle tecnologie ambientali, dell’agroalimentare, della salute e del turismo innovativo. Un risultato che rappresenta una delle principali evidenze dell'impatto dell'Ecosistema sul territorio e della capacità della ricerca pubblica di generare nuova imprenditorialità”, ha spiegato Maurizio Muzzupappa, presidente di Tech4You.
I progetti finanziati da Tech4You
Inoltre, sono stati presentati i risultati dei bandi che hanno coinvolto università e imprese in progetti di ricerca collaborativa nei settori strategici per la transizione ecologica e digitale. Sono stati 44 in totale i progetti finanziati dall’ecosistema Tech4You, che hanno coinvolto 82 PMI e 12 Organismi di Ricerca, che hanno beneficiato complessivamente di oltre 11,5 milioni di euro. “Nexus non è un evento di rendicontazione delle attività svolte, ma un momento di riflessione sul futuro delle politiche industriali basate sulla conoscenza. Una sfida che riguarda l'intero Paese e che trova nelle regioni del Sud un laboratorio strategico per sperimentare nuovi modelli di collaborazione tra ricerca, impresa e istituzioni”, ha detto ancora Mariateresa Russo.