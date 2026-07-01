Tech4You presenta le startup innovative, a Maierato l’evento “Nexus”

Nexus è stato promosso dallo Spoke 3 dell’Ecosistema Tech4You, coordinato dall’Università di Reggio Calabria, e ha riunito diversi stakeholder pubblici e privati per discutere di come trasformare la conoscenza prodotta nei laboratori in valore economico, occupazione qualificata e competitività. “Per anni il Mezzogiorno è stato raccontato come un territorio da cui partivano talenti e competenze. Oggi vogliamo raccontare una storia diversa: quella di giovani ricercatori che diventano imprenditori, di università che collaborano con le aziende e di innovazioni che nascono nei territori e generano sviluppo, di un investimento pubblico del PNRR che sta producendo imprese, tecnologie e capitale umano in un'area del Paese che tradizionalmente soffre di fuga di cervelli e carenza di investimenti privati”, ha detto Mariateresa Russo, Prorettrice Grandi Progetti e IR, Università di Reggio Calabria e Tech4you Spoke 3 Leader.