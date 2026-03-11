I 18 anni di Subito, tutti i numeri della piattaforma di re-commerce nel 2025

Il 2025 di Subito è stato segnato da diversi traguardi: la piattaforma di re-commerce ha compiuto 18 anni, e ha registrato numeri in crescita nel suo marketplace. Si sono infatti registrate 1,8 miliardi di visite, in crescita del +5,1% rispetto al 2024, con 2,8 milioni di utenti unici giornalieri (+8,3%), 2,6 miliardi di ricerche e 7 milioni di download dell’app. “Dal 2007, anno della nostra nascita a Milano, come piccola startup con quattro dipendenti, ne abbiamo fatta di strada e possiamo dire di avere centrato il nostro obiettivo di portare la second hand online in Italia”, ha detto Giuseppe Pasceri, CEO di Subito. “Nel 2025 siamo diventati grandi, abbiamo raggiunto la maturità dal punto di vista anagrafico ma soprattutto, per il quinto anno consecutivo, abbiamo visto fatturato ed EBITDA crescere, grazie al lavoro di una squadra di professionisti che operano nel nostro Paese e sviluppano il nostro prodotto pensandolo proprio per le esigenze del mercato italiano”.