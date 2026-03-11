I 18 anni di Subito, tutti i numeri della piattaforma di re-commerce nel 2025
L’anno scorso è stato all’insegna dei motori: al 1° e al 2° posto delle categorie più visitate ci sono infatti Auto e Moto e Scooter
© Subito
Il 2025 di Subito è stato segnato da diversi traguardi: la piattaforma di re-commerce ha compiuto 18 anni, e ha registrato numeri in crescita nel suo marketplace. Si sono infatti registrate 1,8 miliardi di visite, in crescita del +5,1% rispetto al 2024, con 2,8 milioni di utenti unici giornalieri (+8,3%), 2,6 miliardi di ricerche e 7 milioni di download dell’app. “Dal 2007, anno della nostra nascita a Milano, come piccola startup con quattro dipendenti, ne abbiamo fatta di strada e possiamo dire di avere centrato il nostro obiettivo di portare la second hand online in Italia”, ha detto Giuseppe Pasceri, CEO di Subito. “Nel 2025 siamo diventati grandi, abbiamo raggiunto la maturità dal punto di vista anagrafico ma soprattutto, per il quinto anno consecutivo, abbiamo visto fatturato ed EBITDA crescere, grazie al lavoro di una squadra di professionisti che operano nel nostro Paese e sviluppano il nostro prodotto pensandolo proprio per le esigenze del mercato italiano”.
Il 2025 anno dei Motori
La piattaforma è oggi composta da 38 categorie, con 12 milioni di annunci live di cui circa 120mila nuovi ogni giorno. Il 2025 è stato in particolare l’anno dei Motori: al 1° e al 2° posto delle categorie più visitate si confermano Auto (+19,4% di visite rispetto al 2024) e Moto e Scooter (+12,6%). Nella top 10 si trovano anche Veicoli Commerciali al 6° posto (+42,5%) e Accessori Auto al 9° (+4%) Infine al 10° posto, ci sono le Biciclette (+3%). Per quanto riguarda le altre categorie, Arredamento e Casalinghi occupa il terzo gradino del podio (+2,8%), mentre Appartamenti è al 4° posto della classifica.
Second hand e transazioni online
Nel 2025 inoltre le transazioni online, che sono state introdotte su Subito nel 2021 con il servizio TuttoSubito, hanno superato quota 2,3 milioni anche grazie all’estensione del servizio a più categorie e l’ampliamento delle possibilità di spedizione a pacchi di dimensioni e peso maggiori. La top 5 delle categorie con più transazioni vede al primo posto Collezionismo, con un +7,5% sull’anno precedente. La categoria Informatica sale di una posizione rispetto all’anno precedente e guadagna il secondo posto, superando Abbigliamento e Accessori, che passa in terza posizione. Anche tra le transazioni online si fa notare il mondo dei Motori: quella degli Accessori Moto è la categoria che mostra la crescita maggiore (+24,3% rispetto all’anno precedente).